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Politika

Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda

Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

02.01.2020  14:20 - Güncelleme: 02.01.2020  14:31
Libya ile imzalanan ortak mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Libya'ya asker gönderme konusu için mecliste olağanüstü toplantı düzenleniyor.
TBMM'DE KRİTİK SAATLER
Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.
TEZKERENİN GEÇMESİ İÇİN SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR
Konuşmaların ardından Libya tezkeresi oylanacak. Tezkerenin Meclis'ten geçebilmesi için, oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması gerekiyor.

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