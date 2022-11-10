Lider diplomasisi farkı… Biden'a kapalı mesaj

Tahıl koridorundaki pürüzü gideren lider Erdoğan oldu. Bu sayede Afrika ülkelerinde karşılaşılması muhtemel bir açlık tehlikesi de giderildi. O gün bir gazetecinin Putin'i nasıl ikna ettiniz sorusuna önce Biden'a anlatacağım yanıtını vermişti. Neden böyle bir cümle kurduğu Türkmenistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada saklı olabilir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir lider siyaseti gereğini Putin'le gerçekleştirdik. Birbirimize güven duymasak adımı atamayız. Birebirimize olan özgüven bu adımları atmaya bizi teşvik ediyor." dedi.

ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ANAHTAR TAŞIYOR OLABİLİR

Belli ki Erdoğan Putin'i nasıl ikna ettiniz sorusu üzerinden Biden'a mesaj gönderiyordu.

O mesaj ABD ile Türkiye arasındaki problemlerin çözümüne ilişkin bir anahtar taşıyor olabilir. Belki de Erdoğan, Başkan Biden'a iki ülke arasında artık kronikleşen konuların çözümünün ancak lider diplomasisiyle gerçekleşebileceğini ifade ediyordu.

Oysa Başkan Biden bugüne kadar sorunları kurulan çeşitli mekanizmalara teslim ederek ABD bürokrasinin çok parçalı yapısı içine mahkum etti.

Masada Yunanistan'da kurulan üslerden, ABD'nin Suriye'de PKK/YPG'ye verdiği destek ve ABD'deki FETÖ mensupları gibi kritik meseleler var

ABD'nin Rusya Ukrayna savaşındaki genel politikası ise savaşın uzamasına ön ayak oluyor. Bu da dünyayı etkisi altına alan enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artıyor. Muhtemel bir Erdoğan Biden görüşmesi tıpkı Erdoğan'ın Putin görüşmesi bu sorunlardan bazılarını çözebilir.

Zaten Erdoğan da formül olarak lider diplomasisini gösteriyor. Ve sorunlar böyle çözülür diyerek Biden'a Putin'le arasındaki ilişkiyi örnek gösteriyor.

Bu yıl G-20 Liderler Zirvesi Bali adasında düzenlenecek. Erdoğan burada dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın uygulayıp başarılı olduğu lider siyaseti formülünün bu zirveye sirayet edip etmeyeceğini görmek için geri sayım başladı.

Ancak böyle bir görüşmede birçok problemin çözümüne ilişkin ilk adım atılabiliriz. Zira Putin bu zirveye katılmayacağını açıkladı. Erdoğan-Putin arasındaki ilişki düşünüldüğünde, barış çabalarının Erdoğan üzerinden yürüyeceğine yönelik bir işaret.

Star Gazetesi