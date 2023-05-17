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Politika

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Liderler görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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