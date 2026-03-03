AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın tüm boyutlarıyla incelendiğini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir lisede gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani, hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."

Görgü tanığı vahşeti saniye saniye anlattı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çekmeköy'de okul içinde bıçaklı saldırı sonucu öğretmenini öldüren 17 yaşındaki F.S.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öğrencisinin bıçakladığı Fatma öğretmen hayatını kaybetti