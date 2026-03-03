İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9862
  • EURO
    50,9488
  • ALTIN
    7115.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Lisede öğretmene kanlı saldırı... AK Partili Çelik: Cani hukuk önünde hesap verecek
Politika

Lisede öğretmene kanlı saldırı... AK Partili Çelik: Cani hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.' açıklamasında bulundu.

ABDULLAH POLAT3 Mart 2026 Salı 11:49 - Güncelleme:
Lisede öğretmene kanlı saldırı... AK Partili Çelik: Cani hukuk önünde hesap verecek
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın tüm boyutlarıyla incelendiğini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir lisede gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani, hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."

Görgü tanığı vahşeti saniye saniye anlattı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çekmeköy'de okul içinde bıçaklı saldırı sonucu öğretmenini öldüren 17 yaşındaki F.S.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öğrencisinin bıçakladığı Fatma öğretmen hayatını kaybetti

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.