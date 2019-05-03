'Listeleri alan CHP suç işledi'

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kamudan ihraç edilenler, bankacılar ve siyasi parti üyesi olan sandık kurulu başkanlarının bulunduğuna dikkat çekti. Usulsüzlüklere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve yeni suç duyurularının da olacağını belirten Yavuz, “Sandığın ötesinde, seçim kurullarına kadar sirayet eden bir takım usulsüzlüklerin, hatta bazı kanunsuzlukların olduğunu bize açık gösteriyor” dedi.

KURUL ÜYELERİNE MESAJ

Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, YSK’ya ulaşan belgelerdeki dikkat çeken usulsüzlükleri açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz “CHP’nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Yavuz, tespitlerini şöyle sıraladı: Bu gelecekte başka şaibeleri ortaya çıkarabilir. Kanun bir kez dümdüz edildikten ve gereği yapılmadıktan sonra gelecekte de sorun olabilir. CHP’liler diyor ki, biz aldık listeleri. Kendilerini danışmanları yanıltmıyorsa birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işlemesi söz konusu. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Sandık kurulu başkanlarını gerçekten almışlar ve CHP’li belediye başkanları mesaj atmış onlara.

2014 İLE DURUM FARKLI

Ankara’da CHP’nin 2014’teki seçime itirazının YSK tarafından reddedildiğinin hatırlatılması ve “İstanbul seçimleri ile Ankara seçimleri arasında bir fark var mıdır” sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi: ‘Biz söylediğimizde siz pek ciddiye almamıştınız’ şeklinde bizi de itham ediyorlar. CHP’nin ileri sürdüğü gerekçelerde bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Geçersiz oy sayısı çok daha az, aradaki fark çok daha fazla. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara bugüne kadar hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvellerine ilişkin olanı da çıkmamıştı.

SANDIK BAŞKANI PARTİLİ

Siyasi parti üyelerinin sandık başkanı olarak görev yaptığının da görüldüğünü söyleyen Yavuz “Biz ‘tarafsız olması gerekir’ şeklindeki yaklaşımı nereye koyacağız. Özellikle bir partiden çokça var. Memur dışında sivil üye, yasanın dışına çıkılarak parti üyesi var. Bu şekilde kanuni çerçevenin dışından atanan başkanlar var. İki sandıkta, iki kişinin cezaevinde görünüyor ve ikisinin adına da oy kullanıldı” şeklinde konuştu. Yavuz CHP sözcülerinin bin 600 civarında bir seçmenin etkilendiğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine “Çok daha fazla. 2-3 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bu, rakamın ötesine geçti. Sayım döküm cetvelleri boş. Büyük oranda bize kapalı olan bir alanda bunlar gerçekleşti. Farkı 29 binden 13 bine indi. 16 bin oy AK Parti’nin hanesine yazıldıysa, başka bir şey olmadığını iddia etmek mümkün değildir” dedi.