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Politika

Liyakatsiz CHP'li Salıcı'ya Bakan Varank'tan ders

CHP'nin dış örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İran'ın eski cumhurbaşkanını hâlâ görevde sanarak, bu göreve ne kadar ehliyetli ve liyakatli olduğunu gösterdi. Bakan Varank, Salıcı'yı “Her şeyden habersizler” sözüyle eleştirdi.

2 Ekim 2021 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:21
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CHP'nin Dış Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, dış politikaya ilişkin yaptığı açıklamada skandala imza attı.

Salıcı, İran Cumhurbaşkanı olarak Ruhani'nin ismini söyledi. Dış politika meselesinde komşularla ilişkilere dikkat çekmek isteyen Salıcı, "Biz dış politikada diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz. Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" dedi.

'BİR CHP KLASİĞİ!'

Salıcı'nın sözlerini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise CHP'nin gafını "klasik" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bir CHP klasiği! Her şeyden olduğu gibi dış politikadan da o kadar habersizler ki Ruhani'yi hâlâ İran Cumhurbaşkanı sanıyorlar... Açıklamayı yapan da CHP'nin yurtdışı örgütlenmesinden sorumluymuş."

İran'da haziranda yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.

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