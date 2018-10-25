Lozan biter ve Ege adalarını geri isteriz 

Dışişleri Bakanlığı verileri ve güvenlik uzmanlarına göre Atina’nın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarması Türkiye’nin ekonomik ve askeri olarak Anadolu’ya hapsolması demek. Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasının fiilen Lozan anlaşması ve Bern deklarasyonunun bozulması anlamına geleceğini dikkat çeken Ergür şunları söyledi: Lozan bozulursa, uluslararası hukuka göre Türkiye’de Rodos ve 12 adaları, binlerce adacık hakkını gündeme getirir.

YUNAN GÖLÜNE DÖNÜŞÜR

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 6 mile göre Ege’nin yüzde 40’ına sahip olan Yunanistan, 12 mil uygulamasıyla bu oranı yüzde 70’e yükseltecek. Ege’deki uluslararası suların oranı yüzde 51’den yüzde 19’a düşecek. Ancak o yüzde 19’luk bölüme girmek ve çıkmak için yine Yunan karasularından geçmek gerekecek, Ege Deniz’i fiilen Yunan gölüne ya da Marmara gibi Yunan iç denizine dönüşecek. Türkiye’nin kara suları ise, Ege’nin sadece yüzde 10’u ile sınırlı kalacak.

ALAN YÜZDE 8’E DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre, bunun hem askeri hem de ekonomik sonuçları olacak. Ege Denizi, dünya deniz ticaretinde Karadeniz ve Akdeniz arasındaki önemli bir geçiş yolu. Ege’nin yeni çıkan doğalgaz ve hidrokarbon kaynakları açısından önemli rezervlere sahip olduğu tahmin ediliyor. Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasıyla Türkiye askeri ve ticari gemilerini Ege’den geçiremeyecek ve adaların etrafındaki 12 mile göre ilan edilecek 200 millik ekonomik münhasır alanlar sonucunda Ege’de petrol ve doğalgaz araması, hatta balıkçılık bile yapamayacak. Türkiye, 6 mile Ege Denizi’nin yüzde 16.3’ünde yani 28 bin 126 kilometre karesinde DPAO ve diğer şirketlere petrol ve doğalgaz arama izni verebiliyor. Ancak Yunanistan’ın 12 mile çıkması durumunda bu oran yüzde 8’e düşüyor.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN ENGELLERİZ

Uzmanlara göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege’deki kara, deniz ve hava sahası Lozan anlaşması ve Bern Deklarasyonu’yla belirlendi. Lozan’a göre iki ülkenin kara suları 3 mil ile sınırlı ve çok sayıda Kardak gibi adacığın mülkiyeti de tartışma konusu. Bern anlaşmasına göre ise Ege Denizi’nde karşılıklı olarak tarafların egemenlik hak ve çıkarları teyit edilirken tek taraflı eylemlerden kaçınılacağı teyit edildi. Yunanistan’ın Ege’de tek taraflı olarak 12 mil uygulamasının Bern ve Lozan’ın fiilen devre dışı kalması anlamına geleceğini kaydeden ASSAM strateji ve güvenlik uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, şunları söyledi: “Lozan bozulursa, uluslararası hukuka göre Türkiye’de Rodos ve 12 adaları, Ege’deki binlerce adacıktaki hakkını gündeme getirir. Türkiye ile İtalya arasındaki anlaşmaya göre bu adalar İtalyanların kontrolüne bırakılmıştı ve Türkiye’nin izni dışında Yunanlara bırakıldığı ve adanın yönetimi el değiştirdiği için anlaşma bozulmuş ve Türkiye’nin uluslararası hukuka göre hak iddia etme hakkı doğmuştur. Aynı şekilde Lozan’da sonuçsuz kalan Ege’deki yüzlerce adacık için de aynı şey söz konusu. Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarması, Ege’nin bir Yunan gölüne dönüşmesi ve uluslararası su kalmaması, Türkiye’nin Ege’yi hatta Boğazları kullanamaması anlamına gelir. Bu ekonomik ve askeri olarak Anadolu’ya hapsolması anlamına da gelir ki Türkiye her ne pahasına olursa olsun 12 mili engeller.”