Türk heyetine coşkulu karşılama! Lübnan sokaklarında ''Seninleyiz Erdoğan'' sloganları

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.

Oktay, konuşurken Beyrut sokaklarında 'Recep Tayyip Erdoğan' sesleri yükseldi. Sloganı atan bir çocuğu yanına çağıran Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Oktay tam aracına bineceği sırada sırtında Türkiye bayrağı asılı yaşlı bir kadın aracının önünü kesti ve sevgi gösterisinde bulundu.

Coşkulu kalabalık, "Canımızla, kanımızla seninleyiz Erdogan" sloganları attı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi

Bakan Çavuşoğlu ise, "Sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" açıklamasında bulundu.

MACRON PROTESTO EDİLMİŞTİ

Felaketi yaşayan ülkeye 'sözde' destek için gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkın acısını paylaşmak yerine siyasi anlaşma ve reformlardan konuşunca, halkın tepkisiyle karşılaşmıştı.