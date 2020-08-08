İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türk heyetine coşkulu karşılama! Lübnan sokaklarında ''Seninleyiz Erdoğan'' sloganları
Politika

Türk heyetine coşkulu karşılama! Lübnan sokaklarında ''Seninleyiz Erdoğan'' sloganları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Lübnan'da halk yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu kalabalık, 'Canımızla, kanımızla seninleyiz Erdogan' sloganları attı .

HABERİN
VİDEOSU
08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:45
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.

Oktay, konuşurken Beyrut sokaklarında 'Recep Tayyip Erdoğan' sesleri yükseldi. Sloganı atan bir çocuğu yanına çağıran Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Oktay tam aracına bineceği sırada sırtında Türkiye bayrağı asılı yaşlı bir kadın aracının önünü kesti ve sevgi gösterisinde bulundu.

Coşkulu kalabalık, "Canımızla, kanımızla seninleyiz Erdogan" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi

Bakan Çavuşoğlu ise, "Sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" açıklamasında bulundu.

MACRON PROTESTO EDİLMİŞTİ

Felaketi yaşayan ülkeye 'sözde' destek için gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkın acısını paylaşmak yerine siyasi anlaşma ve reformlardan konuşunca, halkın tepkisiyle karşılaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.