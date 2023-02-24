Lübnan'dan Türkiye açıklaması

Buhabib, depremler nedeniyle ülkesinin taziyelerini iletmek için geldiği Ankara'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ile deprem nedeniyle taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Buhabib, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, bazı Türk yetkililerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Lübnan'dan 120 kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini ve burada 10 gün boyunca çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Buhabib, bu ekipler içinde daha önce Türkiye'de arama kurtarma konusunda eğitim alan 10 kişinin de gönüllü olarak yer aldığını dile getirdi.

Buhabib, ülkesinin kısıtlı imkanlara rağmen bazı insani yardımları da Türkiye'ye ulaştırdığını, Lübnan halkının ve Lübnan'daki Türkiye dostluk gruplarının depremzedelere yardım amacıyla bazı kampanyalar düzenlediğini anlattı.

Lübnan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk halkıyla dayanışma konusunda birlik olduğuna işaret eden Buhabib, "Bu (Kahramanmaraş merkezli depremler), Lübnan halkını birleştiren bir şeydi. Bu kötü olayda Lübnanlılar tüm kalpleriyle Türkiye ile birlikteydi." diye konuştu.

Buhabib, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir afet olduğunu ancak Türkiye'nin bu afeti atlatacağından emin olduğunu söyledi.

- "TÜRKİYE İLE ÇOK YAKIN VE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"



Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilere de değinen Buhabib, "Türkiye ile çok yakın ve iyi ilişkilerimiz var. Türkiye, bizim için çok cana yakın ve yardımsever bir ülke. Lübnan ile Türkiye arasında mükemmel ilişkiler var." ifadelerini kullandı.

Buhabib, Lübnan ile Türkiye'nin dost ve ortak tarihe sahip iki ülke olduğunu, Beyrut ile Ankara arasındaki ilişkileri olabildiğince güçlü kılmak için gözden geçireceklerini dile getirdi.

Lübnan'ın da fay hattı bölgesinde yer aldığına, böylesi bir depremin ülkesinde yaşanması halinde bunun olası etkilerine dikkati çeken Bakan Buhabib, buna benzer bir afetin yaşanması halinde, Lübnan'ın çok fazla etkileneceğini kaydetti.