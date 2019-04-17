Lukaşenko’ya FETÖ ile mücadele teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Külliye’de gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

İLK TANIYAN ÜLKEYİZ: Türkiye,, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus’la ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ekonomi alanında değerlendirilmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel söz konusu.

TİCARET HACMİ: 2016’da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflendi. Bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini de ortaya koyduk ve şimdi yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus, aslında bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir.

TEŞVİK EDİYORUZ: İş dünyası temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik ediyoruz. Bunun en son örneğini Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlarımızın katılımıyla dün Kırıkkale’de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımıyla açılan traktör fabrikası teşkil etmiştir. 5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan fabrikanın ilk üretimini bu ay içerisinde gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

ORTAK PROJELER: Ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesini de ele aldık. Bu alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak projeler, atılabilecek müşterek adımlar mevcuttur. Bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilerimiz, bu kapsamda müstesna bir niteliğe sahiptir.

GELİŞME SAĞLADILAR: Belarus son yıllarda bilim ve teknoloji alanında özellikle de bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Bilhassa yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, tarımsal araştırmalar, tıp ve eczacılık, bizler için önemli bir iş birliği zemini teşkil etmektedir. Az önce bilim ve teknoloji alanında imzalanan yol haritası ve Antarktika’da Bilimsel ve Teknik İş Birliği Mutabakat Muhtırası, bu alandaki iş birliğimizin somut göstergesidir.

TURİST SAYISI: Belarus’ta Türk kültürüne, Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birinin Türkiye olması memnuniyet verici. Vizesiz seyahat imkanının katkısıyla 2016 yılında 113 bin olan Belaruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır. Bu ayın sonunda Ankara’da düzenlenecek Türkiye-Belarus Turizm Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı ile atılacak yeni adımlar neticesinde bu sayının daha da artacağına eminim

BELARUS’A TEŞEKKÜR: FETÖ ile mücadeleyi de görüştük. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yoğun ve somut gündeme sahip Türkiye-Belarus ilişkileri, sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Az önce imzalanan anlaşmalar da ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirecektir.