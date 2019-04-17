Lukaşenko’ya FETÖ ile mücadele teşekkürü
Başkan Erdoğan, Belarus’un Türkiye’yi FETÖ ile mücadelede yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, “Gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Külliye’de gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
İLK TANIYAN ÜLKEYİZ: Türkiye,, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus’la ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ekonomi alanında değerlendirilmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel söz konusu.
TİCARET HACMİ: 2016’da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflendi. Bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini de ortaya koyduk ve şimdi yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus, aslında bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir.
TEŞVİK EDİYORUZ: İş dünyası temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik ediyoruz. Bunun en son örneğini Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlarımızın katılımıyla dün Kırıkkale’de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımıyla açılan traktör fabrikası teşkil etmiştir. 5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan fabrikanın ilk üretimini bu ay içerisinde gerçekleştirmesi planlanmaktadır.
ORTAK PROJELER: Ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesini de ele aldık. Bu alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak projeler, atılabilecek müşterek adımlar mevcuttur. Bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilerimiz, bu kapsamda müstesna bir niteliğe sahiptir.
GELİŞME SAĞLADILAR: Belarus son yıllarda bilim ve teknoloji alanında özellikle de bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Bilhassa yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, tarımsal araştırmalar, tıp ve eczacılık, bizler için önemli bir iş birliği zemini teşkil etmektedir. Az önce bilim ve teknoloji alanında imzalanan yol haritası ve Antarktika’da Bilimsel ve Teknik İş Birliği Mutabakat Muhtırası, bu alandaki iş birliğimizin somut göstergesidir.
TURİST SAYISI: Belarus’ta Türk kültürüne, Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birinin Türkiye olması memnuniyet verici. Vizesiz seyahat imkanının katkısıyla 2016 yılında 113 bin olan Belaruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır. Bu ayın sonunda Ankara’da düzenlenecek Türkiye-Belarus Turizm Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı ile atılacak yeni adımlar neticesinde bu sayının daha da artacağına eminim
BELARUS’A TEŞEKKÜR: FETÖ ile mücadeleyi de görüştük. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yoğun ve somut gündeme sahip Türkiye-Belarus ilişkileri, sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Az önce imzalanan anlaşmalar da ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirecektir.
TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNU ÖNEMSİYORUZ
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ise müşterek başka projelerde çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı, “Türkiye’de ilk traktörleri üretmeye başladık. Belarus-Türkiye İş Forumu’nun yapıldığı yerde iki traktör şu anda sergileniyor. Böyle örnekler çok azdır. Türkiye-Azerbaycan-Belarus ortaklığında üretiminin yapılması nadir bir örnektir “ diye konuştu. Türk bankalarının Belarus’a yatırım yapmalarını beklediklerini ifade eden Lukaşenko, lojistik rotalarının ve yüklerin taşımacılığı çalışmaların iyileştirilmesi ile ortak üretimin yerlileştirilmesi konusunda Belarus’ta çalışmalara devam edileceğini bildirdi.
YANINIZDAYIZ
Teknoloji, inovasyon ve eğitim konularında iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Lukaşenko, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin bizim için kesinlikle öncelikli bir ülke olduğunu ve dostluğumuzu çok yüksek değerle değerlendirdiğimizi ve iş birliğimizi her zaman sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum.”
6 ANLAŞMA İMZALANDI
Ortak basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Lukaşenko’nun huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Ekonomi, eğitim, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, eğitim alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaları Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Belaruslu yetkililer imzaladı.
Beştepe'ye süvariler eşliğinde geldi
Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Lukaşenko’yu Başkanlık Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Lukaşenko, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe, “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Lukaşenko, merdivenlerde Türkiye ve Belarus bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Lukaşenko, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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