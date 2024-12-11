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Politika

Partisini eleştirdi, ipi çekildi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Partisini eleştirdi, ipi çekildi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
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CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ, İPİ ÇEKİLDİ!

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

  • Lütfü Savaş
  • ihraç

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