Macaristan Başbakanı Orban: Macron’a karşı savaşmak zorundayım

Macaristan’ın milliyetçi ve göçmen karşıtı Başbakanı Victor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa’daki göçmen yanlısı kesimlerin lideri olduğunu, bu nedenle Macron’a karşı çıkmanın kendisi için bir görev olduğunu belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Victor Orban, mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen karşıtı partilerin çoğunluğu kazanmasından memnuniyet duyacağını belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda göçmen karşıtı partilerin elde edeceği zaferin Avrupa Konseyi’ne de değişim getirebileceğini belirten Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında ise sert açıklamalarda bulundu.

“Macron’a karşı savaşmalıyım”

Macron'u Avrupa'daki göçmen yanlılarının lideri olarak gördüğünü söyleyen Orban, bu nedenle ona karşı çıkmanın kendisi için görev olduğunu belirtti.

“Emmanuel Macron'un önemli bir şahsiyet ve dahası Avrupa’daki göçmen yanlılarının lideri olduğu inkar edilemez.” diye konuşan Orban, Macron ile meselesinin kişisel değil ülkelerin geleceği ile ilgili olduğunu ifade etti.

Macron’un, göç ile ilgili istediklerini Avrupa’da gerçekleştirmesinin Macaristan için kötü olacağını dile getiren Orban, “Bu yüzden, ona karşı savaşmalıyım.” diye konuştu.