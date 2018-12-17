Macaristan, Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor

Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü. Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Yıldırım ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Macaristan ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ederken tarihi bağları da ihmal etmediğini kaydederek “NATO’da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda Macaristan başından beri hep olumlu bir tutum izliyor, bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk AB ülkesi ziyaretini Macaristan’a gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım “Ben de yeni meclisin başkanı olarak yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerinden Macaristan’a gerçekleştiriyorum. Bu Türkiye’nin Macaristan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor’’ diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİ

Köver ise Macaristan’ın izlediği Doğu’ya açılım politikasında Türkiye’nin önemli bir yeri olduğunu kaydederek “Vişegrad Dörtlüsü (Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya) ve komşu ülkeler hariç, Macaristan’ın en haraketli dış ilişkileri Türkiye ile. Bu, birbirimize olan sempatinin de bir göstergesi’’ diye konuştu.

Gül Baba’da dua etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Yıldırım, Gül Baba Türbesi’nde incelemelerde bulundu ve dua etti.