Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinde Türkiye isminin kullanılacağını, yazılı başvuruyu yapacaklarını söyledi.

HER TÜRLÜ FAALİYET VE YAZIŞMALARDA 'TÜRKİYE' İBARESİ KULLANILACAK

Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacağı kaydedilmişti.