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Maduro’ya destek telefonu

Başkan Erdoğan, Amerikan yanlısı muhalefetin ülkesinde yasa dışı ilan ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü, “İş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

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Başkan Erdoğan, dün akşam Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı. Erdoğan, Maduro’ya 10 Ocak’taki yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti. Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye’yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı görevlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin, Venezuela’nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.  

AMERİKAN TEZGAHI!

Venezuela’da yaptırım gücü olmayan, ABD güdümündeki muhaliflerin kontrolünde bulunan Ulusal Meclis Cumartesi günü Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘yasa dışı’ ilan etmiş ve orduya da ‘demokrasinin yeniden inşası için destek’ çağrısında bulunmuştu. Yeni yasama döneminde yemin ederek göreve başlayan meclisin yeni başkanı Juan Guaido “Biz, Nicolas Maduro’nun gayri meşru olduğunu yeniden dile getiriyoruz. 10 Ocak’tan itibaren, devlet başkanlığını ele geçireceğiz, netice itibariyle bu Ulusal Meclis, halkın tek meşru temsilcisidir” ifadelerini kullanmıştı. 10 Ocak’ta yemin ederek başkanlığının ikinci altı yıllık dönemine başlayacak olan Maduro ise, Amerikan destekli Ulusal Meclis’e tepki göstermiş, Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ABD ajanı olduğunu vurgulamıştı. Venezuelalı bazı yetkili ve kurumlara yaptırım uygulayan Washinton, Ulusal Meclisi ‘ülkede demokrasiyle seçilen tek meşru kurum’ olarak görüyor.

Ankara’dan Gobon’daki darbeye tepki

Türkiye, Gabon’daki darbe girişimini kınayadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gabon’da meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. “Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır” denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi. 

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