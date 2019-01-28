Maduro’yu “gayrimeşru” ilan eden Macron, darbeci Sisi’nin ülkesinde

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasıyla başlayan darbe sürecine, Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden destek açıklaması geldi.

Perşembe günü yaptığı açıklamayla Maduro'nun devlet başkanlığını “gayrimeşru” ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın Venezuela’da “demokrasinin restorasyonunu” desteklediğini ve Maduro’ya karşı gösteri düzenleyen protestocuların cesaretini alkışladığını belirtmişti.