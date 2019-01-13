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Mahir Ünal: Terör her yerden temizleniyor

Mardin’de Tanıtım ve Medya Başkanları Bölge Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “Gözünü kırpmadan insanları öldürebilen bir terör ve şiddet zihniyeti adete kanser hücresinin vücuttan temizlendiği gibi ülkemizden temizleniyor. Sadece ülkemizden temizlenmiyor, sınırlarımızdan da temizleniyor” dedi.

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Suriye’nin Suriyelilere ait olduğunu vurgulayan Ünal, “10 bin, 5 bin kilometre öteden gelip burada birileri Suriye’nin kaderine müdahale edemez” ifadesini kullandı. 

HUZUR VE GÜVEN İSTİYORUZ 

Bu topraklarda huzur, güven, barış ve kardeşlik istediklerini, bu yönde adımlar attıklarını aktaran Ünal “Birileri kendisi gibi düşünmeyenlere şiddet, baskı ölüm, infaz uygulamasın istiyoruz. Biz şehirlerimizde insanlar özgürce yaşasınlar, gece geç saatlere kadar özgürce dolaşsınlar istiyoruz. Hakkari’nin, Tuncel’in, Şırnak’ın, Cizre’nin, Silvan’ın, Sur’un kaderi değişti. Gece geç saatlere kadar gençler sokaklarda, caddelerde, alışveriş alanlarında huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Birileri tarafından tehdit edilmiyorlar, dağa çıkarılmaya zorlanmıyorlar. Birileri evinize gidip çocuğunuzu dağa çıkaracaksınız diyemiyorlar artık” şeklinde konuştu. 

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