Mahkeme: 25 Aralık yargı darbesi girişimidir
Aralarında örgüt lideri firari terörist FETO ve eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı, Yasin Topçu Kazım Aksoy, Mahir Çakallı, Mehmet Akif Üner gibi isimlerin bulunduğu 13’ü tutuklu 71 sanıklı 25 Aralık kumpas girişimi davasının gerekçeli kararı tamamlandı.
- KEMAL GÜMÜŞ
“25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir” diyen mahkeme kararda ‘Meselenin yolsuzluk soruşturması’ olmadığının altını çizdi. 25 Aralık’ın girişiminin başarılı olması haline 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanmayacağı belirtilen kararda, hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekildi.
YARGI HEDEF ALINDI
Mahkemenin gerekçeli kararında “25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir. FETÖ devleti ele geçirmek için engel olarak gördüğü herkesi tasfiye etmek istemiştir. Hükümeti düşürmek öncelikli amacıdır. Yargının taşıyıcı ağı olan UYAP saf dışı bırakılmıştır. Devletin merkezi olan TİP örgüt tarafından hukuk dışı kullanılmıştır. İstanbul Emniyeti örgüt üyesi savcılar tarafından basılmış ve örgüt üyesi savcı mahkeme önünde bildiri dağıtmıştır. Bu hususlar dahi meselenin yolsuzluk soruşturması olmadığının anlaşılması bakımından önemlidir” İfadeleri kullanıldı.
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