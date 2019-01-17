İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,337
  • 6,0937
  • 221.625
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Mahkeme: 25 Aralık yargı darbesi girişimidir

Aralarında örgüt lideri firari terörist FETO ve eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı, Yasin Topçu Kazım Aksoy, Mahir Çakallı, Mehmet Akif Üner gibi isimlerin bulunduğu 13’ü tutuklu 71 sanıklı 25 Aralık kumpas girişimi davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir” diyen mahkeme kararda ‘Meselenin yolsuzluk soruşturması’ olmadığının altını çizdi. 25 Aralık’ın girişiminin başarılı olması haline 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanmayacağı belirtilen kararda, hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekildi.  

YARGI HEDEF ALINDI 

Mahkemenin gerekçeli kararında “25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir. FETÖ devleti ele geçirmek için engel olarak gördüğü herkesi tasfiye etmek istemiştir. Hükümeti düşürmek öncelikli amacıdır. Yargının taşıyıcı ağı olan UYAP saf dışı bırakılmıştır. Devletin merkezi olan TİP örgüt tarafından hukuk dışı kullanılmıştır. İstanbul Emniyeti örgüt üyesi savcılar tarafından basılmış ve örgüt üyesi savcı mahkeme önünde bildiri dağıtmıştır. Bu hususlar dahi meselenin yolsuzluk soruşturması olmadığının anlaşılması bakımından önemlidir” İfadeleri kullanıldı. 

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA