Mahkeme: 25 Aralık yargı darbesi girişimidir

“25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir” diyen mahkeme kararda ‘Meselenin yolsuzluk soruşturması’ olmadığının altını çizdi. 25 Aralık’ın girişiminin başarılı olması haline 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanmayacağı belirtilen kararda, hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekildi.

YARGI HEDEF ALINDI

Mahkemenin gerekçeli kararında “25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir. FETÖ devleti ele geçirmek için engel olarak gördüğü herkesi tasfiye etmek istemiştir. Hükümeti düşürmek öncelikli amacıdır. Yargının taşıyıcı ağı olan UYAP saf dışı bırakılmıştır. Devletin merkezi olan TİP örgüt tarafından hukuk dışı kullanılmıştır. İstanbul Emniyeti örgüt üyesi savcılar tarafından basılmış ve örgüt üyesi savcı mahkeme önünde bildiri dağıtmıştır. Bu hususlar dahi meselenin yolsuzluk soruşturması olmadığının anlaşılması bakımından önemlidir” İfadeleri kullanıldı.