Mahmut Tanal fena yakalandı! ''Yetişkinlere de açık! Bekleriz...''

13 Ekim 2021 Çarşamba 08:06 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:06

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN CEVAP: YETİŞKİNLERİN DE KULLANIMINA AÇIK

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:

"Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz."