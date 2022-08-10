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Politika

Mahmut Tanal'a soğuk duş! Arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum ziyareti sırasında at arabasına bindi. Sohbette arabacı 'AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” deyince, Tanal arabadan indi.

IHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
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Erzurum'da 2 Ağustos'ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum'a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusu havada kaldı. AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, "AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki" dedi. Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal da at arabasından indi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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