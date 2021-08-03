Mahmut Tanal'ın ''TOMA'' üzerinden algı operasyonu çöktü

3 Ağustos 2021 Salı 08:01 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 08:01

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'larla ilgili sosyal medyadan algı çalışmasına girerek bir açıklamada bulundu. Tanal, sosyal medyadan "Orman yangınıyla mücadelede beton mikseri dahi kullanılırken, su depolama kapasitesine ve güçlü su sıkma kabiliyetine sahip TOMA'lardan neden etkili şekilde yararlanılmaz? En ücra köye gönderilen TOMA'lar, ağaçların, canlıların kurtarılması için kullanılsa daha iyi olmaz mı?" dedi.

PEKŞEN DE BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTI

CHP'li Haluk Pekşen de konuyla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan iddialarda bulundu ve "Memleket cayır cayır yanıyor her biri 10 ton su atan TOMA'lar neden garajlarda tutuyor? İnsanlar bidonla su taşırken herbiri 100 metreye su sıkan TOMA'lar neden garajlarda? 700 TOMA var üç TOMA bir köy kurtarır.Yol kenarları orman alanlarını anında söndürebilirler? Yeter artık!" dedi.

"TOMA'LAR YANGIN SÖNDÜRMEDE AKTİF DESTEK VERİYOR"

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri M. Burak Gültekin, Mahmut Tanal'ın TOMA'larla ilgili algı çalışmasına video ile yanıt verdi. TOMA'ların yangın söndürmede kullanıldığını ifade eden Gültekin sosyal medya hesabından ise "İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği" ifadelerine yer verdi.