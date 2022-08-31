TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli gün dolayısıyla Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve Malezya Senatosu Başkanı Tan Sri Dato'Seri Utama Dr. Rais Yatım'a ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Malezya Milli Günü'nü şahsı ve TBMM adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Bu minvalde, ekim ayında ülkenize gerçekleştirmeyi planladığım ziyaretin söz konusu ilişkilere ivme kazandıracağını düşünüyorum."

Şentop, Malezya Senatosu ve Malezya Temsilciler Meclisi üyelerine başarı dileklerini iletti.