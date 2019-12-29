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Politika

Manidar tercih! HDP'li Pervin Buldan CHP'ye Urla'dan çağrı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, FETÖ üyeliği iddiasıyla yerine kayyum atanan CHP'li eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz üzerinden CHP'ye çağrı yaptı. HDP'li Buldan, 'Urla'ya kayyum atandı. CHP'li belediye başkanı suçlandı ve görevden alındı. Bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Dayanışma içinde ortak mücadele yürütmek, acil olarak önümüzde durmaktadır' dedi.

29.12.2019  22:23 - Güncelleme: 29.12.2019  22:27

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresine katıldı.

Tepekule İş Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Buldan, katılımcılara hitap etti.

HDP'li bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri gündeme getiren Buldan FETÖ üyeliği iddiasıyla yerine kayyum atanan CHP'li eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz üzerinden CHP'ye çağrı yaptı.

CHP'nin Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine de kayyum atandığını hatırlatan Buldan, "Elbette bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. İşte bunun için diyoruz ki dayanışma içinde, güç birliği ile ortak mücadele yürütmek bu kadar elzem ve bu kadar acil olarak önümüzde durmaktadır. Kurtuluş hep birlikte olacaktır. Ya hep birlikte kaybedeceğiz ya da hep birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

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