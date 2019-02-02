'Manifesto tamam sıra meydanlarda'
Başkan Erdoğan’ın seçim manifestosunu açıklamasının ardından AK Parti’nin seçim kampanyası da resmen başladı. AK Parti kampanyasında önce 16 yıllık hükümet icraatları anlatılacak. Başkan Erdoğan, Şubat’ın ortalarından itibaren de mitinglere ağırlık verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün partisinin yerel seçimlere yönelik manifestosunu açıklamasının ardından AK Parti’de yoğun bir kampanya sürecinin startı verildi. AK Parti’li adayların tam kadro olarak sahaya ineceği kampanya sürecinin ilk etabında daha çok 16 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde yapılan icraatların detaylı şekilde tanıtımı yapılacak. Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na verileceği 19 Şubat’a kadar bu şekilde “tam saha” çalışma yöntemi uygulanacak. Bu süreçte televizyon programları, gazetelerdeki röportajlar, açık hava reklamları ve yoğun gündemin belirlendiği sosyal ağlarda mesajlar verilecek.
ZİYARETLER YOĞUNLAŞACAK
AK Parti’nin kampanya sürecinde, 19 Şubat’tan itibaren 31 Mart’ta seçim gününe kadar sürecek olan ikinci aşamaya geçilecek. Aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesi ve itiraz sürecinin de tamamlanıp listelerin kesinleşmesiyle başlayacak olan bu süreçte ise adaylar, sahaya tam olarak inip çalışmalara hız verirken, Başkan Erdoğan’ın miting programı da beraberinde yoğun bir tempoyla devreye girecek. Başkan Erdoğan’ın miting programı da, özellikle büyükşehirlerin ziyaret edilmesi üzerinden şekillendirilecek. Başkan Erdoğan’ın miting programının aday listelerinin kesinleşeceği tarihten itibaren başlatılması öngörülüyor. Mitinglerin, 23 Şubat’tan itibaren başlaması ve 50 dolayında ile gitmesi üzerinde duruluyor. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına yönelik törenler nedeniyle son haftalarda il ziyaretlerini yoğunlaştıran Başkan Erdoğan, miting programlarına yoğun şekilde başlayacak. Başkan Erdoğan’ın programında da, özellikle parti açısından önem taşıyan ve kritik olarak görülen illere de özel önem verilecek.
MİTİNG PROGRAMLARI
AK Parti’nin seçmen desteğinin yüksek olduğu ve açık ara farkla kazandığı bölgeler yerine, rakip partilerin adaylarıyla başa baş gibi yakın oranlarda yarışılan iller öncelikli olarak miting programına alınacak. Miting programına ilişkin takvimlendirme yapılırken, buna göre bir strateji izlenecek. Kurmayları tarafından hazırlığı yapılan miting programında, bölgelerden gelen kamuoyu araştırmaları da dikkate alınacak. Buna göre hangi bölgelere ağırlık verilmesi gerektiği ortaya konacak. Miting programı netleştirilirken, bu verilerden hareket edilecek. Özellikle İstanbul’a büyük önem veren Başkan Erdoğan’ın, fırsat buldukça İstanbul’daki çalışmalara katılımı planladığı belirtiliyor.
FATURASI AĞIR OLUR
“Allah korusun bir zelzele bir deprem, bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle belediye başkanın arkadaşlarımızın aracı olmasıyla veya bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girmesiyle biz bu adımları atarız asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhit arkadaşlar da var burada kusura bakmasınlar ama müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız.”
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