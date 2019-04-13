Manipülasyon bu kez tutmadı
Büyükçekmece’deki skandalın üzerini örtmeye çalışan CHP’nin “Evimize gelip oy verdiğimiz partiyi sordular” iftirasının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Söz konusu ifadeleri sarf eden kişinin CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kardeşi Eyüp Akgün olduğu anlaşıldı. Büyükçekmece’de algı oluşturmaya çalışan CHP’lilere cevap veren AK Partili Mehmet Muş “utanmazlar” diyerek tepki gösterdi.
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