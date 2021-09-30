30 Eylül 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde masada çok önemli başlıklar vardı. Görüşmenin ardından her iki lider de olumlu mesajlar verdi. Peki liderlerin görüşmesi Rus basınında nasıl yankı buldu? Gazeteci Siyamend Kaçmaz, Rusya'da öne çıkan başlıkları CNN Türk yayınında aktardı.

Dünkü görüşme her ne kadar basına kapalı gerçekleşmiş olsa da orada bazı anlar vardı. Kremlin'in paylaşmış olduğu bir video vardı ki Erdoğan'la Putin'in vedalaştığı ana dair. Saray'ın çıkışındaki noktada Putin ile Erdoğan'ın ayak üstü yapmış olduğu sohbet, birbirlerine antikor seviyelerini sordukları sohbet var. O yüz ifadelerindeki artık vedalaşmanın olduğu sahneydi. İki liderin yüzündeki görüntü Rus basınının da dikkatini çekmiş olacak ki olumlu geçtiğini söylediler.

Dün toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı olmasına rağmen bu görüşme Rus basını tarafından çok dikkatle takip edildi. Rus basını iki liderin de mutlu bir şekilde ayrıldığını vurgulayarak zirvenin olumlu sonuçlandığını ön plana çıkardılar.

HEM KREMLİM, HEM TÜRKİYE...

Özellikle Suriye meselesinin zirvenin ana başlığı olacağını önceden zaten duyurmuşlardı. Hem Kremlin Basın Sözcüsü, hem Türkiye'den yapılan açıklamalarda ana konunun zaten İdlib olacağını biliyorduk.

Bu gergin gündeme rağmen Rus medyası gerçekten görüşmenin olumlu geçtiği izlenimini yansıttı. Rus Haber Ajansı (RIA) Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin olumlu geçtiğini söyledi okuyucularına. Soçi'deki zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki meselenin, bölgedeki barışın Moskova ve Ankara tarafından sağlanabileceğini ön plana çıkardı.

KIRIM GÜNDEME GELMEDİ

Bir başka haber ajansı TASS, 'Kapalı kapılar ardında verimli görüşme' başlığıyla duyurdu Soçi'deki görüşmeleri ve olumlu geçtiğini belirtti okuyucularına. Yine Suriye, Libya, Taliban ve Karabağ konularının gündemde olduğunu söyledi. Fakat TASS şunu da yaptı. Kremlin'in yumuşak noktası Kırım'ın gündeme alınmadığını da okuyucularıyla paylaştı.

Bir başka yayın organı RBK, bu iki liderin uzun bir aradan sonra yaklaşık 2 saat 45 dakikalık görüşmesinin olumlu geçtiği şekilde paylaştı ve görüşmenin süresine dikkat çekti.