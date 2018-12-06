Mansur Yavaş ortada kalıyor

Ankara kulisini kaynatan iddia, Mansur Yavaş’ın iki gün önce Meral Akşener ile görüşerek, İP’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına karşı çıktığının kamuoyuna yansımasıyla ortaya çıktı. Yavaş, hemen tweeter adresinden bu iddianın doğru olmadığını ortaya koymak amacıyla tivit atarak, “CHP ile arasını bozamadık. Bari İyi Parti ile arasını bozalım asparagası.. Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak !” dedi. Yavaş, ardından da ‘İttifakı önleyemeyeceksiniz. Ankara arınacak !’ tweeti ile iddiaları yalanlamaya dönük açıklama yaptı. Ancak Yavaş’ın, attığı tweette ne Meral Akşener ile görüşmesine, ne de Ankara adaylığı konusuna değinmemesi dikkat çekti. Kulislerde konuşulanlar Yavaş’ın, Akşener ile söz konusu görüşmeyi yaptığı ve İP’in Ankara adaylığına da karşı çıktığı yönünde.

İP’İ KIZDIRDI

İP kulislerinde Yavaş’ın, Meral Akşener ile söz konusu görüşmeyi yapıp, kendisine getirilen adaylık teklifini, “CHP’nin adayı olmak istediğini” söyleyerek reddettiği konuşuluyor. Yavaş’ın bu tavrının, baştan beri kendisini Ankara adayı olarak göstermeyi planlayan ve görüşmeleri kendisinin ismi etrafında sürdüren İP’te kızgınlığa yol açtığı kaydedildi. İP kurmaylarının, Yavaş’ın kendilerine kapıyı kapatan bu cevabı nedeniyle tepkili olmalarına rağmen, Yavaş’ın CHP tarafından aday gösterilmesi durumunda parti olarak ‘ittifak’ kapsamında destek vermeyi sürdürebileceklerini ifade ettikleri de bildirildi.

AKŞENER’İN GÖRÜŞMESİ

Yavaş’ın İP’le ipleri kopartan görüşmesinin ardından İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP’nin olası büyükşehir adayları arasında öne çıkan isimlerden Cengiz Topel Yıldırım ile bir görüşme yapması da dikkat çekti. Akşener’in, Yavaş’ın olma olasılığının ortadan kalkması üzerine Yıldırım’a, kendisinin aday olması durumunda destek verebilecekleri mesajını verdiği iddia edildi. İP’e kapıyı kapatarak CHP’ye yönelmesine rağmen CHP cephesinde de ibrenin Yavaş’ın aleyhine döndüğü belertildi.