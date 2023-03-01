Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline HDP'den cevap: Hayal görmesin, Kürtler haddini bildirir

Adının cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında geçmesine aylardır sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı Masa'nın adayı konuşacağı kritik toplantısına 48 saat kala dikkat çeken bir çıkış yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Yavaş, katıldığı yayında "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" dedi. Yavaş'ın bu açıklamasını önceki gün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin ardından yapması dikkat çekti.

HDP'DEN CEVAP GELDİ: HAYAL GÖRMESİN

Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamasına HDP'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, ABB Başkanı'nın adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir." dedi.