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Mansur Yavaş'ın öksüz çocuklara yaklaşımı çileden çıkarttı 

Eski Vali, Milletvekili Nuri Okutan ‘öksüz çocukları kapıya attığı’ gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ağır eleştiriler yöneltti.

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“Seçilmesi için çalıştığımız Mansur Yavaş’ın ilk işi 39 öksüz çocuğu sokağa atmak mı?” diyen Okutan,  “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği bir talimatla, belediyenin Çocuk Koruma Evleri’nde bulunan 47 kimsesiz çocuktan 39’unun “aileye teslim” adı altında sokağa atıldığını öğrendim. Halbuki daha önce kendisini ziyaret etmiş ve bu konularda gerekli hassasiyeti göstermesini istirham etmiştim” dedi.  

ACABA KEDİSİNİ SOKAĞA ATAR MI? 

Okutan, “Ve kendi kendime sordum? “Mansur Yavaş bu kadar rahat bir şekilde acaba kendi kedisini sokağa atabilir miydi dedim.  Çünkü vicdan sahibi bir insan evindeki bir evcil hayvanı sokağa atamaz. Hele bir çocuğu asla. Şimdi Sayın Mansur Yavaş’a oy veren Ankaralı hemşehrilerime, onu aday gösteren ve seçilmesi için canla başla çalışan  Kılıçdaroğlu’na ve Akşener’e soruyorum. Böyle icraatlar yapsın diye mi Mansur Yavaş’ı belediye başkanı seçtik/seçtiniz/seçtirdiniz” diye konuştu. Okutan, Erdoğan’a da çağrıda bulunarak, “Sayın Başkanım, değerli hizmet insanı Kamil Kolabaş beyin baktığı kimsesiz çocuklara yıllardır evinizi açıp yaz boyunca misafir ettiğinizi biliyorum. Bu 47 çocuğa da kol kanat gerin. Talimat verin çocukların ev ve okul düzenleri bozulmasın” dedi. 

 

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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