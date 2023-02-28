Mansur Yavaş'tan Altılı Masa'yı iyice karıştıracak adaylık çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz sona ermiyor.

Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasında adaylık savaşı devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR, MERAL AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" çıkışını yaparak "Bu masa noter değil" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

CHP'yi içten vuran Meral Akşener her fırsatta özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini öne sürüyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Son döneme kadar sessiz duran Mansur Yavaş adaylık düğümünün kopacağı günler yaklaşırken kritik bir çıkış yaptı.

Fox TV'ye konuşan Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin soruyu cevapladı.

MANSUR YAVAŞ: GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM

Adaylık için Altılı Masa'yı işaret eden Mansur Yavaş isminin önerilmesi halinde bu durumu görev olarak kabul edebileceğini söyledi.

Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destek vereceğini ancak son sözü 6'lı masanın söyleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Sayın genel başkan adayımız aday olursa arkasındayız. 6'lı masa başka bir ismi aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı masa başka bir karar alırsa böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. 6'lı masa oy birliğiyle böyle bir karar alırsa... Kendimi bağlamak istemiyorum ama 6'lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum.