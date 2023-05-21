Mansur Yavaş'tan ''Hükümet Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı'' iftirası! İletişim Başkanlığı iddiaları tek tek çürüttü

Mansur Yavaş, AK Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için yasa önerisi getirdiğini CHP'nin ise bu önerileri engellediğini öne sürdü.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mansur Yavaş'ın Fox TV canlı yayınında ortaya attığı bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayınlandı.



İddia 1: 2003'te Topluma Kazandırma Kanunu ile Öcalan'ı serbest bırakmaya çalıştılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada,"2003 yılında yürürlüğe giren Topluma Kazandırma Kanununda, "Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, tamamı üzerinde etkili olacak şekilde terör örgütünü sevk ve idare edenler bu kanundan yararlanamazlar" hükmü açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bu kanundan yararlanması mümkün değildir" denildi.

İddia 2: 2006'da Terörle Mücadele Kanununda değişiklikle Öcalan'ı serbest bırakmak istediler

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2006 yılına ait, "Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları"ndan bir bölüm okunmuş ve burada teröristbaşının serbest bırakılacağı yorumu yapılmıştır. Ayrıca CHP'li millletvekilerinin itirazları sayesinde bu tasarının geri çekildiği iddia edilmiştir.

Öncelikle, tasarıdan çıkarılan madde, iddia edildiği gibi CHP'nin itirazı üzerine ya da şaibeler nedeniyle değil, Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde zaten mevcut olduğu için "mükerrerlik" gerekçesiyle tasarıdan çıkarılmıştır.

Etkin Pişmanlık Yasası (TCK 221) incelendiğinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, ancak örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden örgütü dağıtan, dağılmasını sağlayan" örgüt kurucu veya yöneticisinin yararlanabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, 40 bin insanımızın ölümüne neden olan bir örgüt yöneticisinin Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanabilmesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006 yılında gündeme gelen benzer iddialara tepki göstererek, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakmayı vatana ihanet olarak nitelendirmiştir.

TCK 221 maddesi yürürlükte olmasına rağmen, teröristbaşı Öcalan'ın cezaevinde olması da tüm iddiaları çürütmektedir.

İddia 3: 2013'te de TCK 221'de değişiklik yaparak Öcalan'ı serbest bırakmaya çalıştılar

2013 yılında TCK 221'de herhangi düzenlemeye gidilmediği belirtilen açıklamada, "Ekranda gösterilen kanun taslağı, 2014 yılındaki Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun taslağıdır. Bu taslak incelendiğinde de "terör örgütü yöneticilerinin TCK 221'den yararlanmasına" dair herhangi bir hükmün yer almadığı açıkça görülmektedir. TCK 221 yürürlükte olmasına rağmen, teröristbaşı Öcalan'ın cezaevinde olması da tüm iddiaları zaten açıkça çürütmektedir" denildi.

AMAÇ PKK'DAKİ ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRMAK

Terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırmak amacıyla düzenlemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Öncelikle iddiaya konu tasarı ve kanunların tamamı, terörle çok yönlü etkin bir mücadele için hazırlanmıştır. Terör örgütünün zorla ya da kandırarak dağa götürdüğü kişilerin örgütten kaçışını sağlamak ve dağ kadrosunda çözülmeyi hızlandırmak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. İddia edilen kanun ve yasalar yürürlüğe girdiği halde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olması, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyan en basit ve açık göstergedir. Yine de bu tweet dizisinde, 3 tarih için ortaya atılan 3 iddia da incelenmiş, konu hukuki boyutuyla da ortaya koyulmuştur" denildi.