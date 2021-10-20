Mardin Valisi Demirtaş: Evlatlarımızı, yavrularımızı terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:17

Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında rotalarını beraber belirleyerek öğrencileri sağ salim güvenli limanlara ulaştıracaklarını söyledi.

İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının koordineli bir biçimde hazırladığı okul rehberi çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini titizlikle sürdüreceklerini kaydeden Demirtaş, maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşları vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet eden Demirtaş, "Eğitim, sadece bir bakanlığın, valiliğin ya da il milli eğitim müdürlüğünün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti değildir. Topyekun bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren faaliyetler bütünüdür." dedi.

En büyük sermayelerinin genç nüfus olduğunu kaydeden Demirtaş, bu sermayeyi şekillendiren mimarların eğitimciler olduğunu aktardı.

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanması gerektiğini ifade eden Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin uyuşturucu ile tanışmaması gerekmektedir. Uyuşturucunun okulun çevresine ulaşmamalıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle iletişim halinde olmalısınız. Okul, veli ve öğrenci iş birliği güçlendirilmeli. Evlatlarımızı, yavrularımızı terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız. Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmemeli, gereken tedbirleri almalıyız. Her konuda iş birliğinde bulunacağımız birinci derece paydaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz, muhtarlarımız, mahallelerimizde bulunan imamlarımız ve zabıta ekiplerimizin olduğunu unutmayalım."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, kurum amirleri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.