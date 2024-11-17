Maruni Ligi Başkanı Büyükelçi Khalil Karam, AA muhabirine, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ve söz konusu saldırıların ülkenin tarihi ve kültür mirasları üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi.

Barındırdıkları tarihi eserler ve arkeolojik alanlarla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Baalbek ve Sur şehirlerinin saldırı altında olduğunu belirten Karam, "Şu ana kadar alanlarda büyük bir yıkım olmadı, ancak (bu alanların) yakın çevresinde çok fazla yıkım var." diye konuştu.

Bu kapsamda UNESCO'ya Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan "harekete geçme" çağrısını hatırlatan Karam, "Bu alanların korunması için tüm dünyada yürütülen kampanyanın başarılı olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına olan tepkisini "çok yavaş" bulduğunu belirten Karam, "Uluslararası toplumdan daha güçlü tepki bekliyoruz." dedi.

Karam, "Lübnan bu kötü günlerde ve kritik anlarda uluslararası toplumdan daha fazla anlayış ve daha kapsamlı bir girişimi hak ediyor." şeklinde konuştu.

- "ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ"

Lübnan'da "ateşkese" yakın olunduğu yönünde basında yer alan haberlere ilişkin de konuşan Karam, ABD'nin inisiyatifiyle henüz somut olmayan bir girişime işaret etti.

Konuya ilişkin net bilgisi olmadığını da ekleyen Karam, söz konusu girişimin işe yaramasını umduğunu dile getirdi.

Lübnan'ın önceliğinin "ateşkes" olduğunu kaydeden Karam, geri kalan sorunların daha sonra müzakere edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

- ANKARA TEMASLARI

Karam ayrıca, gerçekleştirdiği Ankara ziyaretindeki temaslarına ilişkin de konuştu.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldiğini belirten Karam, Yılmaz'a, Türkiye'nin bu süreçte Lübnan'a verdiği destek için teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.

Lübnan'ın güneyinde açılan Türk hastanesi için müteşekkir olduklarını ifade eden Karam, "Çok sayıda hastanenin bombalandığı şu günlerde, bu hastaneye çok ihtiyacımız olacak." dedi.

Türkiye'nin, Lübnan'da saldırılardan etkilenen kişilere gönderdiği insani yardımları da hatırlatan Karam, "Türkiye, Lübnan davasının önemli destekçilerinden biri." diye konuştu.

Ziyarette bulunduğu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Lübnan'da oldukça aktif olduğuna dikkati çeken Karam, TİKA ile işbirliğini ve kalkınma projelerini geliştireceklerini vurguladı.