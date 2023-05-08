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Politika

Masada olmaktan son derece memnun! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi

Terör örgütü PKK'nın da artık açıktan destek verdiği Millet İttifakı, il il gezerek Yeşil Sol Parti ile mitingler düzenlemeye devam ediyor. Burada konuşan sözde milliyetçi Mansur Yavaş'ın konuştuğu esnada Yeşil Sol Parti bayraklarının sallandığı da dikkatlerden kaçmadı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Masada olmaktan son derece memnun! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi
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14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kalırken partiler de artık son mitinglerini gerçekleştiriyor. Dağ kadrosundaki sözde elebaşlarının da artık açıktan destek verdiği Millet İttifakı ortakları ile beraber mitinglerini aralıksız sürdürüyor. Kurulduğu günden beri yalnızca ülke gündemine kaos getiren Millet İttifakı'nda en dikkat çeken isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kendini her defasında milliyetçi olarak adlandıran Yavaş, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de dahil olduğunu bile bile makamından feragat etmeyip sesini çıkartmıyor.

Millet İttifakı'nın HDP ile kirli pazarlık yürüttüğü artık tamamen gün yüzüne çıkmışken Mansur Yavaş da meydanlarda boy göstermeye devam ediyor. İttifakın bugün Adana'da gerçekleştirdiği mitingde Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında Yeşil Sol Parti bayraklarının sallandığı dikkatleri çekti. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekerken Mansur Yavaş'ın sözde milliyetçiliğine de sert eleştiriler yapıldı.

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