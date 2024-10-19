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Politika

Masada önemli konular var! Almanya Başbakanı Scholz İstanbul'da

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bölgesel, küresel ve ikili ilişkilerin yanı sıra AB konularını ele almak için İstanbul'a geldi. Almanya Scholz, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede diğer konuların yanında Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de ele alınacak.

19 Ekim 2024 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Masada önemli konular var! Almanya Başbakanı Scholz İstanbul'da
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SCHOLZ'U KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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