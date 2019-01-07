Mattis’in ekibine tırpan vuruluyor

Sweeney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra özel sektöre dönmek için doğru bir zaman olduğunu söyledi. Sweeney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararının ardından geçen ay istifa eden eski Savunma Bakanı James Mattis’in görevden ayrılmasından sonra istifa eden ikinci üst düzey Pentagon yetkilisi oldu. Kevin Sweeney’nin bu hafta görevinden ayrılacağı açıklandı.

TRUMP’I ES GEÇTİ

Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana istifa eden üçüncü üst dizey Pentagon yetkilisi olan Sweeney, istifa mektubunda iş arkadaşlarıyla birlikte görevde bulunmanın bir onur olduğunu söylerken Başkan Trump’tan bahsetmedi.