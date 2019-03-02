Mavi Vatan-2019 ilklerin tatbikatı

Mavi Vatan-2019 tatbikatı, ilkleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 27 Şubat’da 3 denizde aynı anda, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik personelinin katıldığı tatbikat, dün bir başka ilki daha gerçekleştirdi. Deniz Harp Okulu öğrencileri ile kurmay subay adayları da tatbikata katıldı.

BİZZAT UYGULAMALI

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta dün bir ilk daha yaşandı. 46 Türk ve 10 yabancı Deniz Harp Okulu öğrencileri bizzat uygulamalı savaş dersini tatbikatta ve gemilerde görev yaparak öğrenecek. Öğrencilere denizcilik örf, adet ve anene aktarımı yapılacak. Tatbikata sadece öğrenciler değil, kurmay subay adayları da katıldı. 24 kurmay subay adayı Deniz Harp Enstitüsü (eski adıyla Deniz Harp Akademisi) öğrencisi subay ise Ana Ast Komutanlık ve Deniz Harp Merkezi Karargahlarında görev alarak tatbikatın planlama, yönetim ve analiz birimlerine iştirak etti. Mavi Vatan tatbikatı, Yunan basınında tartışılmaya devam ediyor. iberal.gr isimli internet sitesinde “Mavi Vatan ve Erdoğan’ın hırsları” başlıklı makale yer aldı. Makalede, “Türkiye’nin modern Devleti’nin kuruluşunun 100. Yılına yaklaşılan bir dönemde Türk devletinde, yeni toprak yaratma algısında Mavi Vatan sloganı öne çıkmakta ve bu milli slogan Erdoğan rejimi tarafından tekrarlanmaktadır” yorumu dikkat çekti. Aynı makalede şöyle denildi: “Türklerin 12 Mart 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler’e verdikleri notada da Doğu Akdeniz’de Deniz yetki alanları sınırlandırılmasında tamamen Mavi Vatan doktrinine uygun ifadeler kullandıkları görülmektedir. Türklerin bu konuda yaptıkları açıklamalara göre Doğu Akdeniz’de Deniz yetki alanları Mısır ile Türkiye arasında belirlenmeliydi, bu açıklama Türk tümamiral Yaycı’nın haritalarında ortaya sürdüğü maksimalist talepleriyle birebir örtüşmektedir .”

Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’nda Deniz Harp Okulu öğrencileri savaş derslerini uygulamalı olarak görüyor.