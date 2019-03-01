‘Mavi Vatan’da gövde gösterisi
Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridoru ve Suriye’nin bölünmesini engellemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı yapan TSK, yurt içinde de terör örgütünün belini kırdı.
- STAR ANKARA
Karada bunları yapan TSK, ‘Mavi Vatan’da da önemli görevler üstlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı dün de devam etti. Tatbikata katılan firkateynlerin gece ateşledikleri uzun menzilli toplar, Akdeniz açıklarında semaları aydınlattı. Hedefler gece atışlarında da tam isabetle vuruldu.
Yunan basını yakın takipte
Mavi Vatan tatbikatı Yunan basınında da dün geniş yer buldu. Yunanistan’ın önde gelen gazeteleri “Tatbikat kapsamında sadece Yunanistan ile Kıbrıs’a değil aynı zamanda İsrail ve Mısır ile birlikte ABD’ye de bölgedeki faaliyetlerine yönelik bir mesaj verilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı. Yunan basını “Türkler için Mavi Vatanın anlamı, Doğu Akdeniz’in bir Türk gölüne dönüşmesi” değerlendirmesinde bulundu. Militaire.gr sitesi ise yerli ve milli silahlarımızın yakından takip edildiğini yazdı.
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