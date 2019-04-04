Mazbatasız İmamoğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatını kullanarak hukuku yok saymaya devam ediyor

İstanbul'daki seçim yarışını resmen kimin kazandığı henüz belli olmamışken Ekrem İmamoğlu'nun afiş hamlesi hukuksuzluk olarak tanımlandı. İstanbul’un çeşitli yerlerinde yer alan AK Parti’nin "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" pankartlarına karşı bir hamle olarak gerçekleştiği iddia edildi.

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Öte yandan dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım İstanbul’a asılan fişlerle ilgili bir değerlendirmede bulunmuş ve “seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var?, 181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış. Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz, 'üzgünüz' mü yazacağız.” demişti.