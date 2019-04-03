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Mazbatasız İmamoğlu sahada ve CHP medyası basında algı operasyonuna devam ediyor

Henüz elinde mazbata bulunmadığı halde Anıtkabir Özel Defteri’ne resmi Twitter hesabı muamelesi yaparak “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imza atan Ekrem İmamoğlu’nun sahada yürüttüğü istismar sürüyor. CHP’ye yakın medya kuruluşları ise, yeniden sayımı yapılan sandıklarda Binali Yıldırım’ın oyunun artmakta olmasına rağmen, “Yeniden sayıldıkça İmamoğlu’nun oyu artıyor, farkın 30 binin üstüne çıkması bekleniyor.” satırlarını kaleme alarak, yürüttükleri algı operasyonuyla işi oldubittiye getirmek istiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Henüz Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) mazbatasını almadığı halde “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” imzasıyla afişler hazırlayan ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan HDP destekli CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun sahadaki algı operasyonu, CHP’nin medyası tarafından da destekleniyor.
 
31 Mart yerel seçileri akşamı başlattıkları oldubitti operasyonu kapsamında YSK tarafından açıklanacak kesin seçim sonuçlarını beklemeden her fırsatta kameraların karşısına geçerek “Seçimi ben kazandım, beni tebrik edin.” diyen İmamoğlu için CHP medyası üzerinden de propaganda faaliyetleri sürdürülüyor.
 
SÖZCÜ, SAYIM SÜRECİNDE ALGI PEŞİNDİ
 
AK Parti’nin itirazları sonucunda sandıkların yeniden sayılmaya başlamasının ardından Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın kapanmakta olduğu anlaşılınca CHP’nin apar topar yeniden sayımı durdurtmasına rağmen, Sözcü gazetesi, “Yeniden sayıldıkça İmamoğlu’nun oyu artıyor, farkın 30 binin üstüne çıkması bekleniyor.” diye haber yaptı.
 
Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetlerinden hız kesmeyen dünya basınının “Ekrem İmamoğlu güzellemelerine” geniş yer veren CHP yanlısı gazeteler, organize hırsızlık ve hile yöntemiyle oylar üzerinden milli iradenin teslim alınmak istenmesini tiye aldı.
 
Anıtkabir Özel Defteri’ne şahsi Twitter hesabı muamelesi yaparak “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imza atan Ekrem İmamoğlu’nun elinde herhangi bir yetki veya mazbata bulunmamasına rağmen gerçekleştirdiği bu istismar da CHP yanlısı medyada geniş yer buldu.
 
Bu olayı neden gerçekleştirdiğine yönelik bizzat Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasına yer veren basın kuruluşları, “Gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. Mazbatayı da bekliyorum.” diye yazarak, yaşanan usulsüzlüğü adeta teyit etti.

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

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