McGurk Suriye’ye de kaos miras bıraktı

Brett McGurk’un Irak’ta görev yaptığı 2004-2009 yılları, Irak’ın yeniden yapılandırıldığı dönemdi. Bu ortamda McGurk, Irak’taki mevcut kaosun taşlarını ören ekibin baş aktörlüğünü yaptı. Amerikalı diplomatın ekibi, işgal sonrası dönemde, Baas yönetiminde ‘ikinci sınıf vatandaş’ konumunda kalan Şii Araplar ve Kürtlere odaklanmayı tercih etti. Bu iki kesime destek çıkan McGurk ekibi, Kürtlere özerklik ve Şiilerin iktidara yürümesine izin vererek ülke içindeki ayrımı körükledi. McGurk’ün yazımında büyük role sahip olduğu Irak Anayasası, Ekim 2004’te ülkede Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edilmişti. McGurk, Irak’ta Maliki’nin mezhep temelli diktasıyla Sünnileri dışlayan yönetimin savunuculuğunu da yapmıştı. Ülkeye federal yönetimi getiren ve Kürt nüfusun çoğunluklu olduğu üç kuzey iline özerklik veren anayasanın mimarlarından McGurk, 14 yıl sonra Suriye’de de terör örgütlerine yakın bir politika izledi.

YPG/PKK’YA DESTEK

Irak’ı etnik ve mezhep temelli yapılandıran “Bushçu” isimlerden McGurk, 5 yıllık ‘federal devlet inşası’ deneyimini Suriye’ye taşıdı. Türkiye’nin DEAŞ ile Irak ve Suriye’de eş zamanlı mücadele ısrarlarına rağmen, Irak’a yoğunlaşan McGurk, böylece DEAŞ Suriye’de toplandıkça, YPG/PKK’ya DEAŞ ile mücadele bahanesiyle daha fazla destek verilmesinin yolunu açtı. McGurk, YPG/PKK için Suriye’nin kuzeyinde kalıcı bir özerk yönetim kurmaya çalıştı. Ancak Türk hükümetinin gerek askeri gerekse diplomatik hamleleri bu hayali sonlandırdı.

TRUMP: MEDYA ŞOVMENİ

Örgüt elebaşlarıyla sık sık pozlar veren McGurk, YPG/PKK’ya desteği meşrulaştırmak için “SDG” kılıfını bulan isim olarak biliniyor. Törgütü YPG/PKK’nın güçlü destekçisi Brett McGurk, Irak’ta da DEAŞ sorununun patlak vermesine neden olan ekibin baş aktörlerinden oldu.

Öte yandan Trump ise istifanın ardından “Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor” değerlendirmesini yaptı.