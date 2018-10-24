MEB andı temyiz etti 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi. Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti. İlköğretim okullarında 2013’e kadar her sabah öğrencilere derse girmeden okutulan ‘Öğrenci Andı’, 2009’dan bu yana sayısız kez dava konusu yapıldı. 1933’de uygulamaya konan ve 1972, 1997, 2012’de değişikliğe uğrayan “Öğrenci Andı”, 8 Ekim 2013’de kaldırıldı. Kaldırılmadan önce de kaldırıldıktan sonra da birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş tarafından dava konusu yapılan “Öğrenci Andı” ile ilgili son sözü, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek.