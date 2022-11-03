MEB bütçesi komisyonda! AK Partili Aydemir: Aldığımız mesafenin eşi emsali yoktur

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, iktidarlarında, eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirdiklerini, kılık kıyafet zorbalığına son verdiklerini anlattı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, iktidarlarında, bütçedeki en büyük payı hep eğitime ayırdıklarına işaret etti.

Bugünkü öğretmen maaşlarında, geçmişe göre önemli artış kaydedildiğini belirten Aydemir, eğitime ilişkin birçok parametrede olumlu gelişmelere imza attıklarını dile getirdi. Aydemir, muhalefet milletvekillerinin ülkeye siyah gözlüklerle baktığını ancak bu durumun Türkiye'nin kötü durumda olduğunu göstermediğini söyledi.

"BİZDE BİAT KÜLTÜRÜ YOK"

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, HDP'li Garo Paylan'ın açıklamalarına tepki olarak, "Garo Bey'e teşekkür ediyorum, bir hakikati ortaya koydu; bizim noksanımız yok. O yüzden işi bıyığa getirdi. Ben 3 dönemdir milletvekiliyim. Bizde biat kültürü yok. Bunu, 'Biz emre amade siyaset yapıyoruz, onlar da öyledir.' diye söylüyor. Ancak bizim asla böyle bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Partisinin iktidara geldiğinde eğitimin altını çizdiğini vurgulayan Aydemir, "Önceliğimiz eğitim dedik. Aldığımız mesafenin eşi emsali yoktur. Sadece üniversite sayısına baksanız kifayet eder. Noksanımız yok mu? Gayet tabii ki var. Hayat dinamik bir süreç. Onları da tamamlayarak gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.