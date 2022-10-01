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Politika

Meclis açılışında CHP ve HDP'den büyük saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmayarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

1 Ekim 2022 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Meclis açılışında CHP ve HDP'den büyük saygısızlık
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolayısıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.

Şentop'un konuşmasının ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.

AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ AYAĞA KALKTI

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı.

CHP VE HDP AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.

HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.

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