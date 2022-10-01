Meclis açılışında CHP ve HDP'den büyük saygısızlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.
Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolayısıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.
Şentop'un konuşmasının ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı.
Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.
HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.