Meclis çocuk istismarının önlenmesi için gereken tedbirleri araştıracak

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının, çocuk istismarlarının araştırılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek ele alındı.

- "ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN RUHLARINA YAPILAN EN BÜYÜK İSTİSMAR"

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 6 yaşındaki çocuğun istismar edildiği iddialarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, devlet geleneği ve ortak hafızasıyla kökleri mazide olan atidir. Bugün, bu necip milletin TBMM'sinde, kabileden dönme uydu devletler gibi 'çocuk istismarı' başlığı altında halen bu konuları konuşup düzenlemelerin eksikliğinden bahsediyor olmamız, çok büyük eksik, geçmişimize yapılan haksızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yetişmekte olan nesil için en büyük tehlikelerden biri olan filtresiz sosyal medya ve dijitalleşen dünyaya karşı ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Sazak, "Bu bağlamda hem fiziksel hem ruhsal hem de toplumsal gerçeklerin sınırları milli ve kültürel değerlere uygun olarak net çizilmelidir. Her türlü bireyin kolayca erişebilir içerik ürettiği, kültürlerin dijital potalarda eritilerek yine tekdüze değersizleştirilmiş değerlerle oluşturulan tek tip insan modeli, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhlarına yapılan en büyük istismardır. Bu oyun, bizim binlerce yıldır oluşturduğumuz aile, çevre ve değerler kavramlarını yıkma yolunda atılan ilk düğümdür." diye konuştu.

MHP'li Sazak, bölücü terör örgütü PKK ve türevlerinin, yıllardır çocukları toplumlarına kinlendirerek dağlara kaçırdığını, istismarın her türlüsüne ve çaresizliğe maruz bırakarak sapkın emelleri uğruna değersizce katledilmelerine sebep olduğunu belirtti. Sazak, "Mağaralarda çocukluğu, insanlığı, kadınlığı, anneliği elinden alınan çocuklar, tasmayı tutan güçlerin ters algısıyla basında 'özgürlük savaşçısı' olarak resimlendirilmiştir." dedi.

- "İDDİALARI HİÇBİR VİCDAN KABUL ETMEZ"

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, iddiaları hiçbir vicdanın kabul etmeyeceğini belirtti.

Olayın yargıya intikal ettiğini, atılı eylemin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini ve yargının kararını vereceğini dile getiren Arslan, mağdurenin 4 Aralık 2020'de 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevinde kalmaya başladığını, eşinin kendisi ve çocuğu hakkında kayıp ilanı vermesi ve can güvenliği riski bulunması nedeniyle 8 Aralık 2020'de başka bir ilde bulunan kuruluşa naklinin sağlandığını anlattı.

Arslan, mağdurenin hiçbir gelirinin bulunmaması dikkate alınarak, Kadın Konukevleri Yönetmeliği gereğince ekonomik olarak desteklendiğini söyledi.

Çocuğu için aşı takvimi oluşturulduğunu ve özel bir anaokuluna kaydının yapıldığını; eğitim sürecinin desteklendiğini söyleyen Arslan, mağdurenin de okuma yazma kursuna yönlendirildiğini, ilkokul diplomasını açık öğretim üzerinden almasının sağlandığını, meslek edindirme kursuna yönlendirildiğini ve aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımının sağlandığını aktardı.

Arslan, 30 Ocak 2023'te gerçekleşecek duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının müdahil olarak katılım sağlayacağını bildirerek, mağdura psikososyal ve hukuki destekler başta olmak üzere her türlü sosyal hizmet desteklerinin sunulmaya devam edeceğini söyledi.

Çocuk istismarı ve aileye karşı suçların önlenmesi için her türlü yasal düzenleme ve idari tedbirlerin alındığını dile getiren Arslan, "Bütün bunlara rağmen kesinlikle tasvip etmediğimiz hadiseler meydana gelmiştir; bunlar çok üzücüdür. İnşallah, kurulacak araştırma komisyonumuz olayları tüm yönleriyle inceler, bundan sonra alınacak tedbirlerle ilgili Genel Kurula ve Gazi Meclisimize ışık tutacak önerilerde bulunur." ifadelerini kullandı.

- "PKK'YA 'DUR' DİYEMEYEN HDP'Yİ ELEŞTİRİYORUZ"

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın konuşması sırasında, HDP milletvekilleri sözlü sataşmada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, eleştirilerini HDP'ye yönelttiklerini, terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini belirterek, "Dağa çıkanlara ses çıkarmayan, PKK'ya 'dur' diyemeyen HDP'yi eleştiriyoruz. Tabii ki PKK ile mücadele edeceğiz ama isterdik ki HDP, PKK'ya 'dur' diyen, çocuk tacizcilerini, dağa çıkaranları her zaman aynı eşit mesafede kınayan bir parti olabilseydi ama olmadı." diye konuştu.

Beştaş'ın "iktidarın HDP'ye oy verenleri terörist gördüğü" iddiasını "büyük bir ayıp" olarak nitelendiren Turan, "Bunu külliyen reddediyoruz. Biz 85 milyonun kardeşliğini esas alan, eşit yurttaş olduğunu bilen bir siyasi hareketiz. Üniter yapıyı kollayan, koruyan yegane dil bizim dilimiz. Eğer HDP'ye oy vermeyen Kürtse, 'Kürt' bile demiyorsunuz zaten. Oysa AK Parti'nin Kürt vatandaşlardan aldığı oy, sizin iki katınız." değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından, komisyon kurulması kabul edildi; tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı. 19 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Genel Kurulda daha sonra Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.