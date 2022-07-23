Meclis geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Meclise, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda 789 kanun teklifi sunuldu, bunlardan 83'ü yasalaştı. 27. Dönem'de bugüne kadar sunulan kanun teklifi sayısı ise 4 bin 819'a ulaştı. Meclis, aynı dönemde bu tekliflerden 274'ünü yasalaştırdı.

Çıkarılan önemli düzenlemeler arasında 5. ve 6. yargı paketleri, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, tüketicinin korunması, bedelli askerlik, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi, yükseköğrenim öğrenci affı, e-ticaret düzenlemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yer aldı.



Genel Kurul, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda 111 birleşimde 485 oturum gerçekleştirdi. Bu dönemde 818 saat 44 dakika çalışma yapıldı ve bu görüşmelere ilişkin 35 bin 979 sayfa tutanak yazıldı.

27. Dönem'de bugüne kadar Genel Kurul 449 birleşimde toplam 3 bin 281 saat, 11 dakika görüşme yaptı, bu görüşmelere yönelik 143 bin 187 sayfa tutanak yazıldı.

Meclis'teki ihtisas ve araştırması komisyonları 5. Yasama Yılı'nda 954 saat, 9 dakika çalıştı, bu toplantılar 35 bin 656 sayfayla tutanaklara geçirildi. Komisyonlar, 27. Dönem'de toplam 3 bin 750 saat 6 dakika çalışırken bu görüşmelerde 100 bin 795 sayfa tutanak tutuldu.

Meclis, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında da önemli düzenlemeler için mesai yapacak.



Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Çay Kanunu Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor. İklim değişikliğine yönelik düzenlemenin de yeni yasama yılında Meclise sunulması bekleniyor.

