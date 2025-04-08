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Politika

Meclis toplantısında fena yakalandı! CHP'li Işık'tan partililerine küfür

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ertan Işık, meclis salonundaki toplantıda mikrofonu açık unutarak kendi partililerine küfür etti.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 08:09 - Güncelleme:
Meclis toplantısında fena yakalandı! CHP'li Işık'tan partililerine küfür
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısında mikrofonu açık unutarak partililerine küfür etti.

CHP'li Ertan Işık, toplantıda MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi ve hakaret kullanarak "S...r et. Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu.

O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sana Işık şu ifadeleri kullandı: Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S...r et umurumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum.

Mikrofon açık olduğu için CHP'li Ertan Işık'ın söylediği sözler meclis salonunda açıkça duyuldu.

CHP'li Işık'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

  • Ertan Işık
  • küfür

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