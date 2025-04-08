CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısında mikrofonu açık unutarak partililerine küfür etti.

CHP'li Ertan Işık, toplantıda MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi ve hakaret kullanarak "S...r et. Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu.

O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sana Işık şu ifadeleri kullandı: Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S...r et umurumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum.

Mikrofon açık olduğu için CHP'li Ertan Işık'ın söylediği sözler meclis salonunda açıkça duyuldu.

CHP'li Işık'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.