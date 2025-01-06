Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam ediyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Saat 13.30'da DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelecek.

Heyet, saat 15.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapacak.

Ankara'da kritik zirve: DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü