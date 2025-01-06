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Politika

Meclis turu devam ediyor! AK Parti ve DEM heyeti bir araya gelecek

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turları sürüyor. Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bugün bir araya gelecek.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2025 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Meclis turu devam ediyor! AK Parti ve DEM heyeti bir araya gelecek
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam ediyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Saat 13.30'da DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelecek.

Heyet, saat 15.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapacak.

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