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'Meclis yeni sistem ile daha da güçlü'

TBMM Başkanı Yıldırım: Yeni sisteme geçişin hedeflerinden biri yasama ile yürütmenin birbirinden net olarak ayrılması. Yeni sistem Meclis’i daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda sağlıyor.

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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, TBMM’de parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.  

ÇÖZÜM ÜRETME YOLU 

Parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler Lokantası’ndan yararlanamamasına ilişkin soruya Yıldırım, “Meclisteki sayının artması dolayısıyla yeni yemek yerleri düzenleme ihtiyacı doğdu. O çerçevede aldığımız bir karardır. Bu, milletvekillerimizden de gelen bir talep üzerine yapılmıştır. Bundan gazeteci arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği olduğunu biliyorum. Halen bu memnuniyetsizlik devam ediyorsa tekrar çözüm üretme yoluna gidebiliriz” dedi. 

YIPRANMA PAYI

Bir gazetecinin, gazetecilerin yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine Yıldırım, “Bana göre bu makul bir istek. Bunun adil ve anlamlı olması için en son emeklilik yaşından düşürülmesi gerekir. Bu bence genel olarak düşünülmesi icap eden bir şey. Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın anlamı yok. Bu konuya bir bakalım” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Parlamentonun etkisinin azaldığına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasına giderken “güçlü hükümet ve Meclis” sloganını kullandıklarını hatırlattı. 

DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ

Yeni sisteme geçişin hedeflerinden birinin yasama ile yürütmenin birbirinden net olarak ayrılması olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Yeni sistemin hedefi ve amacı bu iki iradeyi birbirinden ayırmak. Aslında bu seçimle gerçekleşti. Meclisin yeni dönemde yasama, denetleme ve parlamenter diplomasiyi geliştirme alanında önemli fonksiyonları, görevleri olacak. Daha işin başındayız. Ben Meclisin zayıflayacağı kanaatinde değilim. Yeni sistem Meclisi daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda sağlıyor. Bugün Mecliste vatandaşların verdiği oyların yüzde 97’si temsil ediliyor. Önceki sistemde bu olmuyordu. Yüzde 10 baraj olmasına rağmen yüzde 97 temsil seviyesine ulaştık. Gelecek dönemlerde oluşacak parlamentolarda Meclisin aidiyeti, kurumsal yapısı çok daha güçlenecek. Yürütmeyi denetleme anlamında, yasamanın, kanun yapmanın, kanunların niteliği bakımından da ciddi bir iyileşme, gelişme olacağını öngörüyorum.”  

GAZETECİLER KÜLLİYE’DE AĞIRLANDI 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini kabul etti. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kalın, “Gazetecilik aynı zamanda,  demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi” dedi. 

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