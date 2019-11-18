Meclis yeni vergi düzenlemesi için mesai yapacak
TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.
Teklife göre, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler ihdas edilecek. Dijital hizmet vergisinin oranı yüzde 7,5, konaklama vergisinin oranı ise yüzde 2 olacak. Banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak.
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