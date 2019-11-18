Meclis yeni vergi düzenlemesi için mesai yapacak TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.